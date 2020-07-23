Almanya, 4. seviye otonom sürüşe izin verecek

Alman yetkililer, önümüzdeki yaz itibarıyla dördüncü seviye otonom teknolojilere sahip otomobillerin yollara çıkmasının önünü açacak.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle otomobil üreticileri, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.

ALMANYA SEVİYE 4 OTONOMA İZİN VERECEK

Dünya çapında verilecek kararı beklemek yerine harekete geçen Alman hükümeti, önümüzdeki yaz itibarıyla dördüncü seviye otonom teknolojilere sahip otomobillerin şehir içine çıkabilmesini sağlayan bir yasa üzerinde çalışıyor.

Almanya, bu hareketi ile Avrupa'da önemli bir değişim yaratacak. Otonom teknolojiler için şimdiden belirli standartlar geliştirmeye çalışan Alman hükümeti, bu sayede otonom araçların da birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayacak.

İddialara göre otonom otomobiller, Almanya'nın meşhur otobanlarında da seyahat edebilecek. Almanya bu hareketi ile birlikte uluslararası yöneticilerin de elini zorlamış olacak. Bu sayede otonom otomobiller için gerekli düzenlemelerin, tüm Avrupa'da 2022'ye kadar devreye girmesi bekleniyor.

4. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞ NEDİR?

Seviye 4 otonom teknolojisi; tüm direksiyon idaresi, frenleme, hızlanma/yavaşlama, araç ve yol takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Bu teknoloji; karar gerektiren şerit değiştirme, dönme, sinyal verme gibi olaylara cevap üretme eylemlerini de gerçekleştiriyor.

Ancak yine de bu seviye, dinamik sürüş rotalarında (trafikten kaçınma ya da otoyola bağlanma gibi) karar verici olamıyor.