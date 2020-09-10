Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman otomobil şirketleriyle bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla otomobil zirvesi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatarak üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Bu durum, Alman otomobil üreticilerini de ciddi şekilde etkiledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla, video konferans yoluyla otomobil zirvesi gerçekleştirildi.

ALMAN OTOMOBİL DEVLERİ ZOR DURUMDA

Gerçekleştirilen otomotiv zirvesinden somut bir sonuç çıkmazken, federal hükümetin koronavirüs nedeniyle zor durumda olan sektöre daha fazla yardımı araştırması karara bağlandı. Ayrıca zirvede, Alman otomobil sektörünün büyük ekonomik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu bir kez daha vurgulandı.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ İÇİN ÖZEL FON OLUŞTURULABİLİR

Zirvede, salgın nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını artırmak için dizel ve benzinli araçlara yönelik teşvik primi oluşturulmasına yönelik bir karar çıkmazken, sektörün sıkıntılarının giderilmesi ve teknolojik dönüşümünün desteklenmesi için özel fonlar oluşturulması yönünde eğilim oluştu.

Söz konusu zirvenin daha somut adımlar için kasımda tekrar yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği'nden (VDA) yapılan son açıklamalarda, koronavirüs krizinde otomotiv sanayisinde satışların durumunun ''ciddi'' olduğu ve tüketicilerin halen otomobil almak için çekinceli davrandıkları vurgulanıyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ, ALMAN EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİNİ YİTİRİYOR

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), otomotiv sanayisinin Alman ekonomisindeki önemine ilişkin bir araştırma yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Alman otomotiv sektörünün oldukça zor durumda kaldığı yer alan araştırmada, şu fadeler kullanıldı:

"2020 baharında koronavirüs salgını otomotiv sektörünü büyük bir güçle vurdu. Küresel tedarik zincirleri kesildi ve Nisan 2020'de neredeyse otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Alman otomotiv sanayisinin toplam istihdamının yüzde 60'ına yakını kısa çalışmaya geçti. Salgının ekonomik etkisi nedeniyle birçok işin kaybedilmesi bekleniyor."

Koronavirüs salgınından Alman otomotiv sanayisinin, diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, teknolojideki değişimin otomotiv sektörüne etkisine vurgu yapıldı.

Araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." denildi.