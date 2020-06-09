Almanya, elektrikli otomobil şarj istasyonlarını artırdı

Almanya'da elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, son 12 ayda 10 bin artarak 27 bin 730'a ulaştı.

Elektrikli otomobil pazarının her geçen büyüdüğü son yıllarda birçok devlet, bu otomobillerin daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyor.

Bu ülkelerden biri olan Almanya, elektrikli otomobil altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği'nin (BDEW) açıkladığı verilere göre, ülkede elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, bu yılın mayıs ayı sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış kaydetti.

Elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, 10 bin artışla toplamda 27 bin 730'a ulaştı.

Bavyera, 6 bin 353 istasyonla en fazla şarj istasyonuna sahip eyalet olurken, Bavyera'yı, 4 bin 950 ile Baden-Württemberg eyaleti izledi.

BDEW'den yapılan açıklamada, ülkede elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motoru olan 280 bin otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu belirtilerek, 27 bin 700 şarj istasyonunun 440 bin elektrikli otomobili şarj etmek yeterli olacağı kaydedildi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ŞARJ MAKİNELERİ MECBURİ OLACAK

Alman hükümetinin açıkladığı 130 milyar euroluk teşvik paketinde, elektrikli otomobillerin günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması da yer aldı.

Buna göre, ülke genelinde 14 bin 118 akaryakıt istasyonunda elektrikli otomobillerin de şarj edilebilmesi için düğmeye basıldı. Söz konusu istasyonların hepsine, şarj istasyonları da yerleştirilecek.

HEDEF 10 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar, trafikte 7 ile 10 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefleniyor.