Almanya, şarj istasyonlarını zorunlu hale getiriyor

Alman hükümeti, akaryakıt istasyonlarına şarj yerleri konulmasını mecburi hale getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil pazarının her geçen büyüdüğü son yıllarda, birçok devlet bu otomobillerin daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyor.

Alman hükümetinin açıkladığı 130 milyar euroluk teşvik paketinde, elektrikli otomobillerin günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması da yer aldı.

Buna göre,ülke genelinde 14 bin 118 akaryakıt istasyonunda elektrikli otomobillerin de şarj edilebilmesi için düğmeye basıldı. Söz konusu istasyonların hepsine, şarj istasyonları da yerleştirilecek.

Söz konusu teşvik paketinde, elektrikli araç almak isteyenlere 9 bin euroya kadar teşvik verilirken, yüksek hacimli spor araçlar için ilave vergiler de planlandı.

Öte yandan, son yıllarda elektrikli otomobil üretimine milyarlarca euro yatırım yapılırken, geçen yıl ülkede trafiğe yeni kayıt yaptırılan otomobillerin sadece yüzde 1,8’i elektrikli araçlardan oluştu. Dizel otomobillerin yüzde 59,2'lik paya sahip olması dikkati çekmişti.

ALMAYA'DA 28 BİN ŞARJ İSTASYONU VAR

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği’ne (BDEW) göre Mart 2020 itibarıyla ülkede yaklaşık 28 bin elektrikli şarj istasyonu bulunuyor.

Elektrikli otomobillerin yaygın olarak kullanılması için 7 bini hızlı şarj istasyonu olmak üzere en az 77 bin şarj istasyonuna ihtiyaç var.

HEDEF 10 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Almanya'nın emisyon salınımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar trafikte 7 ile 10 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefleniyor.