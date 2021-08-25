Almanya’da 2030'a kadar araçların yüzde 80’i elektrikli olacak

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin merkezi Almanya’da, 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80’inin elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli araç pazarına birçok dev marka da katılınca rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa ülkelerinde her geçen ay büyüyen elektrikli araç pazarı, gelecekte büyük bir pazar payına ulaşacak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkesindeki elektrikli araçlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’da birkaç yıl içinde elektrikli hareketlilikte önemli bir atılım beklediğini kaydetti.

ARAÇLARIN YÜZDE 80'İ ELEKTRİKLİ OLACAK

Ülkede, 2030 yılına kadar trafiğe kaydı yapılacak araçların yüzde 80’inin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini belirten Altmaier, “Bu gelecek için büyük bir adım.” dedi.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı daha önce 2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç öngörürken, 17 Temmuz'da bu beklentisini 14 milyon adede yükseltmişti.

Ülkenin 2030 yılında enerji tüketiminin de özellikle elektrikli otomobillerin yüksek elektrik talebiyle 645-665 terrawat/saate çıkarak, önceki varsayımlardan yüzde 15 daha fazla artış göstermesi bekleniyor.