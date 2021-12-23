Almanya'da elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 50 bini aştı

Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu Federal Ağ İdaresi (BNetzA), ülke genelinde kamuya açık şarj istasyonu sayısının 50 bini aştığını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin popüler olmasıyla birlikte birçok ülke şarj altyapısına büyük yatırımlar yapıyor.

Bu ülkelerden biri olan Almanya, şimdiden ülke genelinde geniş bir şarj istasyonu ağına ulaşmayı başardı.

Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu Federal Ağ İdaresi (BNetzA), ülke genelinde kamuya açık şarj istasyonu sayısının 1 Aralık itibarıyla 50 bin 901 adet olduğunu duyurdu.

ŞARJ AĞI GENİŞLİYOR

1 Aralık 2020’ye göre söz konusu istasyonlarda 11 bin 600 artış olduğunun belirtildiği açıklamada, 1 Aralık 2019’da ise ülkede 28 bin 671 şarj istasyonu olduğu hatırlatıldı.

Şarj istasyonları sektöründe 3 bin 500’den fazla operatör olduğunun belirtildiği açıklamada, ülkede bu alanda toplamda yaklaşık 1,5 gigawatt genel şarj kapasitesi kurulduğu bildirildi.

Gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olmasını hedefleyen Alman hükümeti, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Hükümet, elektrikli otomobil satın alanlara 6 bin euroya kadar teşvik sağlıyor. Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.