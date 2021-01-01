Almanya’da elektrikli araçlara ödenen teşvik 7 kat arttı

Almanya'da elektrikli araçlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerin değeri 2020’de, bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat (yüzde 665) artarak 652 milyon euroya ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durduran ve bayilerde satış yapamayan otomobil üreticileri, oldukça zor durumda kaldı.

Salgın sebebiyle hemen hemen her ülkede olduğu gibi Almanya'da da otomotiv endüstrisi darbe aldı.

Almanya, 2020 yılı içinde içten yanmalı motora sahip araçları bırakıp elektrikli araç satın alanlara ciddi teşvikler sundu.

YÜZDE 665 ARTTI

Ülkenin etkili gazetelerinden Rheinische Post'un Federal Ekonomi ve İhracat Kontrolü Dairesi'ne (BAFA) dayandırdığı haberine göre, ülkede elektrikli ve plug-in hibrit araçlara yönelik devlet teşvikleri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 665 arttı.​​​​​​​

2019’da söz konusu araçlar için 98 milyon euro teşvik verilirken, 2020’de bu rakam 652 milyon euroya yükseldi. 2020’de 229 bin 951 kişi teşvikler için başvururken, bu rakam geçen yıl 73 bin 81’de kalmıştı.

Ülkede 2019’da 51 bin 73 bin elektrikli ve plug-in hibrit araç trafiğe çıkarken, bu sayı 2020’de 229 bine ulaştı.



Alman hükümeti, teşvikleri artırarak Almanya’da elektrikli araçlara talebi artırmayı hedefliyor.

Almanya, emisyon salımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar trafikte 7 ila 10 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefliyor.

Ülkede, liste fiyatı 40 bin euro altında olan elektrikli otomobiller için 9 bin euro devlet ve üretici teşviki veriliyor.