Almanya'da elektrikli araçlara verilen teşvik 3 milyar euroyu aştı

Almanya'da liste fiyatı 40 bin euronun altında olan elektrikli otomobiller için sağlanan teşvik, 2021'de 3 milyar doları geçti.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Ekonomi ve İhracat Kontrolü Dairesi'ne (BAFA) dayandırdığı habere göre, Almanya'da elektrikli ve plug-in hibrit araçlara yönelik devlet teşvikleri 2021'de geçen yıla kıyasla 4,7 kat artış gösterdi.

2020'de söz konusu araçlar için 652 milyon euro teşvik verilirken, bu rakam 2021'de 3 milyar euro'yu aştı. Teşvikler için başvuran sayısı da 229 bin 951'den 585 bine yükseldi.

TEŞVİK SÜRESİ UZAYABİLİR

Alman hükümetinin süresi bu yılın sonunda dolacak teşvikleri 2022 sonuna uzatması beklenirken, hükümetin teşvikleri uzatarak ülkede elektrikli araçlara olan talebi artırması hedefleniyor.

Emisyon salımı hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar trafikte 15 milyon elektrikli otomobilin olmasının amaçlandığı ülkede, liste fiyatı 40 bin euronun altında olan elektrikli otomobiller için 9 bin euro devlet ve üretici teşviki bulunuyor.

Gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olmasını hedefleyen Alman hükümeti, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.