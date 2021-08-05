Almanya’da otomobil satışları yüzde 25 azaldı

Almanya Federal Motorlu Araçlar Otoritesi (KBA), binek araç kayıtlarının temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldığını açıkladı.

Almanya Federal Motorlu Araçlar Otoritesi (KBA) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında otomobil satışları sert düştü.

Paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz ay trafiğe kaydı yapılan binek araç sayısı 236 bin 393 adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı.

Yılın ilk 7 ayının sonunda yeni araç kayıtları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 1 milyon 627 bin 282 oldu.

Temmuz ayında satışlarını artırmayı başaran tek Alman markası Opel oldu. Marka, temmuz ayında satışlarını yüzde 16 yükseltti.

MERCEDES ZİRVEDE

Söz konusu dönemde, Mercedes’in satışları yüzde 37,6 ve Volkswagen'in satışları yüzde 16,6 düştü. Ancak Volkswagen yüzde 21,1 pazar payı ile en çok araç satan üretici olmayı sürdürdü.

İthal araçlar arasında satışlarında en büyük artışı sağlayanlar yüzde 140,9 ile Tesla ve yüzde 2,6 ile Land Rover oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan yeni araçların 93 bin 176’sını benzinli araçlar oluşturdu. Benzinli araç satışları yüzde 39,6 azaldı.

Dizel araç satışları da yüzde 47,9 düşüşle 46 bin 660 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında yüzde 51,6 artışla 25 bin 464 elektrikli araç satıldı.