Almanya'daki fabrika alarm veriyor: Tesla hisseleri düşüşte Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında üretim, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oldukça yavaşlamıştı. Şirketin hisseleri, Mayıs 2023'teki seviyesine düştü.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretim sorunları yaşıyor.

Berlin'deki otomobil fabrikasının yakınındaki trafonun kundaklanıp patlatılmasının ardından üretim durdu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken Alman basınına göre, sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.

Hisseler düştü

Tesla hisseleri bu durumdan dolayı yüzde 4'e yakın değer kaybetti ve Mayıs 2023 tarihindeki seviyelerine gerilemiş oldu.

Tesla, Wall Street'te seans sonrası işlemlerde ise yüzde 0,21 değer kazanarak 180,95 dolara toparlandı.

Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.