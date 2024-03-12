Almanya'daki Ford Focus fabrikasında üretim grev nedeniyle durdu Almanya'daki Ford Focus fabrikası, tedarikçi grevi nedeniyle üretimi durdurdu. Grevin, Ford'a günde yaklaşık 1,09 milyon dolara mal olduğu söyleniyor

ensonhaber.com

Ford'un Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasında, komşu tedarikçilerde yapılan grevin parça teslimatlarını aksatması üzerine üretim durduruldu.

Fabrikanın iş konseyi başkanı Benjamin Gruschka, yaptığı açıklamada, grevin Ford'a günde yaklaşık 1 milyon euroya (1.09 milyon dolar) mal olduğunu söyledi.

Süresiz grev kararı

Magna Stanztechnik, Benteler, Tenneco, Rhenus LMS ve Lear'daki yaklaşık 500 çalışan, cuma günü süresiz greve gitme kararı aldı.

Söz konusu grev, otomobil üreticisini tesisin tek modeli olan Focus kompakt otomobilinin üretimini durdurmaya zorladı.

Grev; motorların, şanzıman parçalarının, aksların, gövde parçalarının, kablolama sistemlerinin ve egzoz sistemlerinin teslimatını etkiledi.

Fabrikanın iş konseyi başkanı, grev sona erdiğinde üretime "oldukça hızlı" bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Ford ile işçiler arasında anlaşmazlık

Ford, Avrupa'da yalnızca elektrikli otomobil satmaya başlaması nedeniyle önümüzdeki yıl fabrikada Focus üretimini sonlandıracak ve artık İspanya'daki fabrikada üretime devam edecek. Ancak bu durum, 3 bin 500 işçiyi etkileyecek.

Ford, geçen ay fabrikadaki çalışanlarla 2032 yılı sonuna kadar 1.000 işçinin istihdamının sürdürülmesi, kıdem tazminatı, ikramiyeler, bir transfer şirketinin kurulması ve yeterlilik programlarını içeren bir anlaşmaya vardı.

Tedarikçi şirketlerdeki işçiler, Ford çalışanlarının aldığı aynı anlaşmayı istiyor. Çünkü, tedarikçi firmalarda çalışanlar ortalama 50 yaşın üzerinde ve alternatif iş bulamayacaklarından korkuyorlar.

Ford, Almanya'daki Saarlouis tesisini devralacak bir yatırımcı arıyor. Raporlara göre, BYD'nin de aralarında bulunduğu Çinli otomobil üreticileri konuyla ilgilendi, ancak daha sonra geri adım attı.