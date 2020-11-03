Almanya'dan çevreci otomobillere 2 milyar euroluk destek

Almanya hükümeti, çevreci bir dönüşüme hazırlanan üreticilere destek vermek amacıyla 2 milyar euroluk bir fon ayırdı.

Elektrikli otomobil pazarının her geçen büyüdüğü son yıllarda birçok devlet, bu otomobillerin daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyor.

Bu ülkelerden biri olan Almanya, elektrikli otomobil altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor.

2 MİLYAR EUROLUK YENİ FON

Almanya hükümeti, çevreci bir dönüşüme hazırlanan üreticileri destekleme kararı aldı. Batarya tedarikçileri ve elektrikli otomobil üreticileri, Almanya'nın açacağı 2 milyar euroluk fondan yararlanabilecek.

Reuters'in haberine göre, programa erişim önümüzdeki yıl itibariyle başlıyor. Alman hükümeti, 2024 yılına kadar endüstrinin önde gelen isimlerine bu yardımı dağıtmaya devam edecek.

3D yazıcı ile parça üretimi ya da dijital tedarik zinciri gibi AR&GE girişimleri de bu program kapsamına alınacak. Almanya, bu plan sayesinde büyük şirketlerin maliyetlerini yüzde 60, küçük veya orta ölçekli şirketlerin maliyetlerini ise yüzde 80 oranında kısabileceğini öngörüyor.