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    Almanya'dan elektrikli araç şarj istasyonlarına 6.3 milyar euro yatırım

    Almanya, özellikle yeterli hizmet alamayan bölgelerde şarj istasyonu kurulumunu hızlandırmak için üç yıl içinde 6.3 milyar euro harcayacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:46
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    Almanya'dan elektrikli araç şarj istasyonlarına 6.3 milyar euro yatırım

    Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

    Bu nedenle elektrikli araçlara olan talep gelecek yıllarda daha çok artacağından, ülkelerin şarj altyapısına yapacağı yatırımlar da büyük önem arz ediyor.

    Almanya'dan 6.3 milyar euro yatırım

    Almanya, özellikle yeterli hizmet alamayan bölgelerde şarj istasyonu kurulumunu hızlandırmak için üç yıl içinde 6.3 milyar euro harcama yapacağını duyurdu.

    Ülkede şu anda 70 bin şarj cihazı bulunuyor ve bu sayının 2030'a kadar 1 milyona çıkarılması hedefleniyor.

    Bunun yanı sıra, halihazırda 1.5 milyon adet civarında olduğu belirtilen elektrikli araç sayısının da 2030'a kadar 15 milyona çıkarılması amaçlanıyor.

    Almanya dan elektrikli araç şarj istasyonlarına 6.3 milyar euro yatırım #1


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