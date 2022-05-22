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    Almanya'dan Ford'a satış ve üretim yasağı

    Almanya, patent ihlali nedeniyle internet bağlantısı özelliği olan Ford otomobillerine ülke çapında satış ve üretim yasağı getirdi.
    • 22.05.2022 - 09:10
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    Almanya'dan Ford'a satış ve üretim yasağı

    Almanya'da mahkeme, kablosuz teknoloji patentlerinin ihlaliyle ilgili açılan davada kararını açıkladı.

    Japonya'nın ulusal patent lisanslama firması IP Bridge tarafından 4G mobil iletişim patentlerinin 8 sahibi adına açtığı dava sonucunda mahkeme,  internet bağlantısı özelliği olan Ford otomobillerine ülke çapında satış ve üretim yasağı getirilmesine karar verdi.

    AA'da yer alan habere göre, Ford'un davacılarla bir anlaşmaya varamaması durumunda temyize tabi olan karar, iki hafta içinde uygulanabilecek.

    Volkswagen'e de dava açılmıştı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e karşı da patent ihlali nedeniyle IP Bridge tarafından Münih Bölge mahkemesinde dava açılmıştı. Volkswagen ise bir patent lisansı satın alarak davanın düşmesini sağlamıştı.

    Alman lüks otomobil üreticisi Daimler ise Nokia ve Sharp ile otomobillerinde kullanılan mobil teknoloji konusunda benzer bir patent anlaşmazlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

    ford


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