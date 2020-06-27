Amazon otonom araç girişimi Zoox'u bünyesine kattı

ABD'li perakende devi Amazon'un, sürücüsüz araç girişimi Zoox'u satın aldığı açıklandı. Böylelikle sürücüsüz araç yarışına Amazon da dahil oldu.

Elektrikli otomobiller ile birlikte daha da popüler hale gelen sürücüsüz araçlar, birçok şirketin dikkatini çekmeye başladı.

Bu şirketlerden biri olan Amazon, yeni bir hamle ile sürücüsüz araç pazarında ben de varım dedi.

ZOOX'U SATIN ALDI

Amazon, 2014 yılında kurulan ABD'li otonom araç girişim şirketi Zoox'u 1 milyar dolardan fazla bir ödeme yaparak bünyesine kattı.

Gerçekleşen satın alma ile Amazon da koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeyen otonom araç yarışına dahil olacak.

Bir süre önce otomotiv sektörüne yönelen Amazon, yıl başında da başka bir otonom araç girişimi olan Aurora'ya 530 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

