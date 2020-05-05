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- AMG G63, zorlu arazide Lexus LX 570 ve VW Touareg'e karşı
AMG G63, zorlu arazide Lexus LX 570 ve VW Touareg'e karşı
2 adet Mercedes-AMG G63, oldukça dik ve karlı bir rampada Lexus LX 570 ve bir çift Volkswagen Touareg ile kapıştı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 09:32
Strelaification adlı Rus YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda, çift turbolu 5.5 litrelik V8 motorlara sahip olan 2 adet Mercedes-AMG G63, oldukça dik ve karlı bir rampada ve halat çekme yarışında, Lexus LX 570 ve bir çift Volkswagen Touareg modeli ile kapıştırıldı.
Her ne kadar kullanılan otomobiller güçlü olsa da video sırasında oldukça hor kullanıldıklarını görebiliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri o eğlenceli anlarla başbaşa bırakalım.