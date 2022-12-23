Anadolu Isuzu, 20 bininci aracını ihraç etti

20 bininci aracın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Türkiye'den Almanya'ya bugüne kadarki en yüksek sayıda otobüs ihracatını gerçekleştiren ilk yerli üretici olmayı başardı.

Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlarda yakaladığı yükseliş ivmesini, gerçekleştirdiği yüksek adetli teslimatlar ile 2022 yılında da sürdürdü.

Anadolu Isuzu'nun dünya pazarlarına bugüne kadar ihraç ettiği araç sayısı 20 bine ulaştı. Şirket, 20 bininci aracın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştirdi.

45 ülkeye ihracat yapıyor

AA'nın haberine göre, ürettiği midibüs ve otobüsleri 2022 yılı itibarıyla 45 ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, son dönemde Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmeye devam etti.

Şirket, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya'ya otobüs ihraç ederek büyük bir başarı elde etti.

Anadolu Isuzu, böylece Türkiye'den Almanya'ya bugüne kadarki en yüksek sayıda otobüs ihracatını gerçekleştiren ilk yerli üretici oldu.

Anadolu Isuzu, 2021 yılı sonu itibarıyla sadece Fransa pazarına satışını gerçekleştirdiği midibüs ve otobüslerin sayısını 1.000'e ulaştırdı.