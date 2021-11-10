Anadolu Isuzu, ilk 9 ayda 1,48 milyar dolar gelir elde etti

Anadolu Isuzu, salgın koşullarına rağmen yurt içi ve yurt dışı pazarlarda gösterdiği yüksek performansı ile başarılı mali sonuçlara imza attı.

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, 2021 Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali verilerini açıkladı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2021 dönemine ilişkin mali sonuçlara göre şirketin net satışları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 114 artışla 1 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 103, ihracat satışları ise yüzde 139 artış kaydetti.

SATIŞLAR YÜZDE 88 ARTTI

Anadolu Isuzu, 2021 yılının dokuz ayında 2 bin 676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3 bin 302 adet aracın satışını gerçekleştirdi. 2020’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında toplam satışlarda yüzde 88 artış sağlandı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Yılın ocak-eylül arasındaki ilk üç çeyreği, şirketimiz için başarılarla dolu bir dönem olmuştur. Anadolu Isuzu olarak pandemi koşullarının etkisini sürdürdüğü bir dönemde her alandaki performansımızı daha da yükselttik.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki müşterilerimizin taleplerine cevap veren ürünlerimizle satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranlarda artırdık.

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla üretim kalitemizi daha da iyileştirirken müşteri memnuniyetini daha da artıracak çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sürdürülebilirlik odağımızla ürettiğimiz, yenilikçi teknolojilerle donanmış çevreye duyarlı ve güvenli araçlarımızın yeni pazarlara satışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.