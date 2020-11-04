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    Anadolu Isuzu'dan kasım ayına özel ticari araç kampanyası

    Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine uygun ödeme koşulları sağlıyor. İşte Anadolu Isuzu kasım ayı kampanyaları.
    • AA
    • 04.11.2020 - 17:43
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    Anadolu Isuzu'dan kasım ayına özel ticari araç kampanyası

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

    Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

    ANADOLU ISUZU'DAN KASIM KAMPANYASI

    Anadolu Isuzu açıklamasına göre, kasım ayı kampanyasında kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında kamyonlar 140 bin TL'ye 48 aya kadar yüzde 0,99, midibüsler 300 bin TL'ye 60 aya kadar yüzde 1,09 ve otobüsler ise 500 bin TL'ye 60 aya kadar yüzde 1,09 faiz desteği ile sunuluyor.

    isuzu

    Anadolu Isuzu, özel bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında ise yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor. Bu kapsamda kamyonlar 140 bin TL'ye 12 ay, midibüsler ise 140 bin TL'ye 24 ay yüzde 0 faiz imkanı ile satılıyor.

    Müşteriler, kampanya kapsamındaki fiyatlar ve ödeme koşullarına Isuzu 'showroom'larından ulaşabiliyor.

    Güncel araç kampanyaları için bizi takip etmeye devam edin.

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