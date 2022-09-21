Anadolu Isuzu'dan yeni elektrikli araç: Big E

Anadolu Isuzu, son kilometre taşımacılığına yönelik, özellikle e-ticaret firmalarına hitap eden elektrikli ticari aracı Big.e'yi görücüye çıkardı.

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi kendi elektrikli modellerini piyasaya sürerken, yavaş yavaş ticari araçlar da elektriklenmeye başladı.

Anadolu Isuzu, Hannover'da düzenlenen ticari araç fuarında yenilikçi ürünlerini görücüye çıkardı. Son kilometre taşımacılığına yönelik yüzde 100 elektrikli Big.e modeli de fuarda tanıtıldı.

Big·e, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin “son kilometre” taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

150 km menzil sunuyor

Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor.

60 km/s ve 80 km/s maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e, tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebiliyor.

3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde banttan inecek.

Modern tasarımı, pratik özellikleri ve güvenli, tutumlu karakteri ile 2024 yılından itibaren satışa sunulacak olan Big·e’nin, pazarda büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. Özellikle e-ticarete yönelik pek çok şirketin Big.e'yi test ettiği belirtiliyor.