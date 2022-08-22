Android 13 tabanlı ColorOS 13 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Oppo modelleri

Oppo, Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini tanıttı. İşte güncellemeyi alacak telefonlar...

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa bir süre önce ColorOS 13'ün beta testlerine başladığını duyurmuştu. Şimdi de şirket, yeni güncellemeyi resmen tanıttı.

ColorOS 13 neler sunuyor

Bitmoji, Insight, Canvas dahil son iki yıldır OnePlus telefonlardaki tüm Always on Display (AOD) stilleri, artık OPPO modellerine geliyor.

Müzik çalmayı doğrudan kilit ekranından kontrol etmenizi sağlayan Spotify entegrasyonu da gelen yenilikler arasında.

ColorOS 13 alacak Oppo modelleri

OPPO, bu yıl içinde 60'dan fazla ülke ve bölgede, 35 akıllı telefon modeline ColorOS 13 güncellemesini dağıtmayı planlıyor.

ColorOS 13 güncellemesini ilk alan modeller, Find X5 Pro ve Find X5 olacak. Ardından 2023'ten itibaren 20'den fazla cihaza ColorOS 13 güncellemesi sunulacak.

İşte Android 13 destekli ColorOS 13 güncellemesi alacak OPPO telefonlar:

Ağustos: Find X5, Find X5 Pro.

Eylül: Find X3 Pro, Reno8 Pro 5G.

Ekim: Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno7, Reno6 5G, F21 Pro, K10 5G, A77 5G, A76.

Kasım: Reno7 Z 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 Pro 5G Diwali Edition, Reno6 Z 5G, Reno5 Pro 5G, Reno5 Pro.

Aralık: Find X5 Lite 5G, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Find X2.

2023 ilk çeyrek: Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite 5G, Reno7 A, Reno6, Reno6 Lite, Reno 5, Reno5 Marvel Edition, Reno5 F, Reno5 Lite, Reno5 A, F19 Pro, F19, F19s, A95, A94, A77, A74, A57, A57s, A55, A54 5G, A54s, A53s 5G, A16s, Oppo Pad Air.