Ankaralı vatandaşlar, Togg deneyim merkezine akın etti Ankaralı vatandaşlar, Togg tarafından açılan deneyim merkezinde, Togg T10X modelini yakından inceleme fırsatı buldu.

İHA

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Öte yandan Togg, Türkiye'deki deneyim merkezi ağını genişletiyor. Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Toplamda 4 bin 400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra, teslimat ve servis noktaları da nisan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Vatandaşlar Togg merkezine akın etti

Ankaralı vatandaşlar, Togg tarafından açılan deneyim merkezinde, Togg T10X modelini yakından inceleme fırsatı buldu.

Çekiliş sonucu T10X sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlardan Rıdvan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Mutluyuz, ülkemizde böyle bir aracımızın olmasını 100 yıldır bekliyorduk. Bugüne nasip oldu. Biz talihlilerden biriyiz. Siyah renginin siparişini verdik, hayırlısıyla bekliyoruz. Son gün başvurduk, şansımıza çıktı.



Ben Bayburtluyum, Erzurum yöresi Oltu'yu tercih ettik. İlk yerli arabamıza bineceğiz, heyecanlı ve gururluyuz. Elimdeki aracı çıkarıp kendi arabamıza bineceğiz.



Sebep olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Karada Togg, havada Kızılelma, denizde TCG Anadolu.

Eşiyle birlikte Togg'u deneyimleyen Talip Şahin ise şu ifadeleri kullandı: