AP, dizel ve benzinli araç satışı yasağını onayladı

Avrupa Parlamentosu, 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneriyi onayladı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

AB, 2035'te yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek vermişti.

Düzenleme onaylandı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu’nun önerisini oylayarak AB’nin sıfır emisyon politikası çerçevesinde 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışını yasaklayan bir öneriyi onayladı.

Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. Avrupa Konseyi’nin de yıl sonuna kadar kararı onaylaması ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü elde edebilmesi için 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen iklim paketinin bir parçası olarak, alınan karar ile otomobil üreticileri, yeni otomobillerinin karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren binek otomobiller için yüzde 55 ticari araçlar için yüzde 50 azaltmaları gerekecek.