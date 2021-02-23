Apartman altı oto galerilerin taşınmasına 5 ay kaldı

Apartman altlarında bulunan oto galerilerin insan hayatı için oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için 31 Temmuz 2021 itibarıyla oto galeriler, yönetmeliğe uygun yerlere taşınacak.

Apartman altlarında bulunan oto galerilerin insan hayatı için oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için 31 Temmuz 2021 tarihinde yeni bir yönetmelik devreye girecek.

Yönetmeliğe göre apartman altı oto galeriler, yönetmeliğe uygun olarak tasarlanan yerlerde faaliyet gösterebilecek

"5 AY YETERLİ BİR SÜRE DEĞİL"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, yapımı devam eden oto ticaret merkezleri tamamlanır tamamlanmaz ortaya taşınacaklarını, ancak kalan 5 ayın kendileri için yeterli olmadığını söyledi.





Oto galericiler için en doğru olan şeyin taşınmak olduğunu söyleyen Bayrak, "Yasanın devreye girmesini isteyen biz oto galericileriz. Çünkü bizim otomobil sektörü önüne gelen kişinin yaptığı bir iş olarak biliniyor. Biz bu şekilde algılanmasını istemiyoruz.

"45 İLDE MERKEZLERİN YAPIMI TAMAMLANDI"

2010 yılında kurulan federasyonlarla beraber Ticaret Bakanlığı’na müracaatlarda bulunduk. Bu müracaatlarımız karşılığını buldu ve bu yasalar çıktı. Türkiye genelinde yaklaşık 45 ilde oto ticaret merkezlerinin yapımı tamamlandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda devam eden bir özel sektöre ait oto ticaret projesi var. Bir de aynı zamanda bizim kendi yaptığımız oto kasaba adında bir projemiz mevcut. Yine Avrupa Yakası'nda arazisi satın alınmış bir yerimiz var.

"APARTMAN ALTINDA GALERİ KALMAYACAK"

Bu projelerin bitiminde apartman altında artık galeriler kalmayacak. Bu oto galerilerin hepsinin taşınması gerekecek. Bizler için de doğru olan taşınmamız.'' ifadelerini kullandı.

Bu saatten sonra oto galerilerin şehir içlerinde kalmasını da doğru bulmadıklarını vurgulayan Bayrak, “Bazı oto galeri sahipleri apartman altı iş yerlerinden gitmemek için isim değişikliğine başvuruyor. Meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum bu yaptıklarınız çare değil. Eğer ben otomobil satıcısıyım diyorsanız levhanız neyse o olmanız gerekir. Bunu değiştirmeye kalktığınız zaman piyasa ve vatandaş nezdinde de güvenirliğiniz azalır.” dedi.

"GALERİCİLİK BASİT MESLEK GÖRÜLÜYOR"

İstanbul da bulunan 5 bin 500 oto galeriye gerek olmadığını ifade eden Bayrak, “İstanbul’da 5 bin 500 tane oto galeriye gerek yok. Çünkü oto galericilik mesleği çok basit bir meslek olarak görülüyor. Bir masa, bir kasa, bir levha ile oto galerici oluyorsunuz. Bizler böyle algılanmak istemiyoruz. Bu mesleğin bir sermayesi, bir eğitimi olması gerekir.” ifadelerini kullandı.