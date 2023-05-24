Apple, ABD'de üretilen çipleri kullanmak için Broadcom ile anlaştı Apple, ülkede üretilen bileşenler için Broadcom ile çok yıllı, milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu.

AA ABD'li teknoloji devi Apple, ülkede üretilen bileşenler için Broadcom ile yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde, Broadcom'un FBAR filtreleri dahil 5G radyo frekansı bileşenleri ve son teknoloji kablosuz bağlantı bileşenlerini geliştireceği bildirildi. Apple'ın halihazırda Broadcom'un Fort Collins FBAR filtre üretim tesisinde 1100'den fazla işi desteklemeye yardımcı olduğu ifade edildi. Söz konusu yatırımların, şirketin 2021'de ABD ekonomisine 5 yılda 430 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğu aktarıldı. Apple'ın Amerikalı tedarikçilerle doğrudan harcamalar, veri merkezi yatırımları, ABD'deki sermaye harcamaları ve diğer yerel harcamalar yoluyla hedefine ulaşma yolunda ilerlediği kaydedildi. Tim Cook'tan açıklama Açıklamada ifadelerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şu ifadeleri kullandı: Apple'ın tüm ürünleri ABD'de tasarlanıp üretilen teknolojiye dayalıdır ve Amerika'nın geleceğine sarsılmaz bir inancımız olduğu için ABD ekonomisine yaptığımız yatırımları derinleştirmeye devam edeceğiz.