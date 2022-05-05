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    Apple, eski Ford mühendisini işe aldı

    Apple, otonom elektrikli aracını geliştirme sürecinde eski Ford mühendisini bünyesine kattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:37
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    Apple, eski Ford mühendisini işe aldı

    Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

    Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz aylarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz ve eski Tesla mühendisi Christopher Moore gibi isimleri transfer etmişti.

    Eski Ford mühendisi de Apple'a geçti

    Ford baş mühendisi Desi Ujkashevic şirketten ayrıldı ve Apple Car'ın geliştirilmesine yardımcı olmak için Apple'a katıldı.

    30 yılı aşkın bir süredir Ford'da çalışan Ujkashevic; güvenlik sistemleri, mühendislik tasarımı ve otomotiv endüstrisinin diğer birçok alanında deneyim sahibi.

    ford

    Apple, elektrikli otomobilinin Tesla ve Waymo araçlarından daha güvenli olmasını istiyor. Şirketin, ana sistem arızalandığında çalışacak yedek sistemler geliştirdiği de gelen bilgiler arasında.

    Apple'ın çalışmaları devam eden elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için bazı üreticilerle görüşme halinde olduğu biliniyor.

    Çinli batarya üreticileri, lityum demir fosfat batarya teknolojisinde diğer üreticilerden daha ileri durumda. Bu nedenle Apple, maliyeti daha düşük olan bu teknolojiyi tercih edebilir.

    apple car


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