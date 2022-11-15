Apple, kendi metaverse evrenini oluşturuyor

Son gelen bilgilere göre Apple, kendi metaverse evrenini inşa etmek için çalışmalar yürütüyor.

Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Apple'dan metaverse hamlesi

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, sanal gerçeklik gözlüğüyle entegre çalışacak yeni bir metaverse evreni inşa ediyor.

ABD merkezli şirket, hem kendi sanal dünyası hem de karma gerçeklik başlığı için deneyimli isimleri bu projelere kaydırmaya başladı.

Apple'ın yeni gözlüğü neler sunacak

Son gelen bilgilere göre Apple, ürünlerde tam 3.500 ppi (inç başına piksel) değerine sahip bir ekran kullanmak istiyor. Şirket, Samsung ve LG Display'den OLEDoS ( OLEDoS ) paneller istedi.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini söylüyor.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, 2 bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.