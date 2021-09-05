Apple'ın elektrikli otomobilinde Mercedes ve Porsche detayı

Apple'ın, Project Titan kod adlı otomobil projesiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirket, son olarak eski Mercedes ve Porsche mühendislerini işe aldı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz aylarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Daha önce Apple'ın, kendi sürücüsüz otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşme halinde olduğu iddia edilse de bu haberler yalanlanmıştı. Şimdi ise üretim konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ MERCEDES VE PORSCHE MÜHENDİSLERİ İŞE ALINDI

İki eski Mercedes mühendisi, Apple Car'ı geliştirmek için şirket içi personel oluşturma çabalarının bir parçası olarak Apple tarafından işe alındı.

Project Titan kod adlı Apple Car ekibine katılan yeni çalışanlardan biri de Dr. Anton Uselmann. Uselmann, Eylül 2021'de Apple'ın Özel Projeler ekibi için tasarım mühendisi olarak göreve başladı.

Mekatronik alanında doktorası olan Uselmann, son üç yılını Mercedes-AMG'de direksiyon mühendisi olarak geçirdi ve bundan önce Porsche'de neredeyse altı yıl direksiyon sistemleri üzerinde çalıştı. İkinci eski Mercedes mühendisinin Apple'daki görevi ve adı ise açıklanmadı.

Öte yandan Apple, geçtiğimiz haziran ayında BMW'nin i3 ve i8 programlarını yöneten kritik isim olan Ulrich Kranz'ı işe almıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Reuters’ın konuya hâkim dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşüyor.