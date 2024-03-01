Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesi için harcadığı para ortaya çıktı Apple, 10 yıllık gizli Apple Car projesini kısa süre önce iptal ettiğini duyurdu. Şimdi ise Apple’ın bu proje için ne kadar para harcadığı raporlarda ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi geçtiğimiz günlerde iptal etmişti.

Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söyledi.

Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu belirtiliyor.

Apple elektrikli araç projesine ne kadar harcadı

The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesine şimdiye kadar tam 10 milyar dolar harcadığını gösteriyor.

Rapora göre, bu süre zarfında projenin liderleri ve odağında birçok kez değişikliğe gidildi. Lider değişiklikleri de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi.

İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç, sonrasında Google’ın tam sürücüsüz Waymo modellerine benzetilmek istendi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü.

Aracın tamamıyla Siri odaklı ve Siri tarafından kontrol edilmesi hedefleniyordu.

Rapora göre, projenin başarısız olmasının asıl nedeni Apple'ın otonom sürüşe sahip bir otomobil için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı.