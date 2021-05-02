Aprilia Tuono V4 1100 Factory, Türkiye'de satışa çıktı

Motosiklet dünyasının İtalyan temsilcisi olan Aprilia, yeni modeli Tuono V4 1100 Factory’yi Türkiye'ye getirdi.

Tasarım çizgileri ve sunduğu yüksek performansla motosiklet dünyasının önde gelen İtalyan temsilcisi olan Aprilia, yeni Tuono V4 1100 Factory modelini Türkiye'de satışa sundu.

Tuono V4 1100 Factory’nin aerodinamik unsurlarla tasarlanmış hafif şasi yapısı, göz alıcı detaylarla estetik bir bütünlük sağlıyor.

Kırmızı ve siyah renk kombinasyonları, Superpole yarış süslemeleri ve rüzgarlık üzerinde yer alan üç göz detayı Tuono V4 1100 Factory’nin yarış ruhunu ortaya koyuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Tuono V4 1100 Factory; yüksek performansa sahip V4 motoruyla spor naked motosikletlerde bir ilki temsil ediyor. 1.077 cc hacimli motor; 175 beygir güç ve 121 Nm tork üretimiyle yol ve pist deneyimlerinde beklentileri karşılayan performansı veriyor.

Motor, kompakt boyutları sayesinde şasiyle entegrasyonunda ağırlığın merkezde toplanmasına katkı sağlıyor ve üstün bir denge sunuyor.

Aprilia Tuono V4 1100 Factory, geliştirilmiş elektronik sistemleriyle de kullanıcısına benzersiz sürüş deneyimleri yaşatıyor.

Boyutu daha da artarak 4,3 inçe ulaşan renkli TFT gösterge paneli sayesinde, motosikletin üst düzey elektronik donanımları kontrol ve takip edilebiliyor.

Bu kapsamda standart olarak sunulan İsveç menşeili Öhlins Smart EC 2.0 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi, üst seviye özellikleriyle Tuono V4 1100 Factory’nin TFT ekranında kolayca kullanılabiliyor.

Sürücünün seçtiği ayarlara göre motosikletin davranışını optimize eden sistem, sezgisel kullanım imkanı sunuyor.

TÜRKİYE FİYATI

Yolda eğlenceli, pistte rakipsiz mottosuyla yola çıkan Aprilia Tuono V4 1100 Factory, vergiler dahil 222. bin 900 TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Kaynak: Motor1 Türkiye