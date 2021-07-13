Araba alacaklar dikkat: ÖTV İndirimi gelecek mi? ÖTV İndirimi 2021...

Araba almak isteyenler fiyatları araştırmaya başladı. Fiyatların yükselmesi nedeniyle ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar ise "ÖTV İndirimi gelecek mi?" sorusunu araştırıyor.

Otomobil almak isteyenler, fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Özellikle koronavirüs döneminde otomotiv fiyatları gittikçe arttı.

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimini beklemeye başladı.

Vatandaşlar, "ÖTV İndirimi gelecek mi? ÖTV matrahı değişecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimiyle ilgili açıklama yapıldı mı? İşte tüm detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

2021 yılı ÖTV indirimine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV indiriminin yapılması vatandaşın sıfır araca yönelmesini sağlayabilecekken, aynı zamanda otomobil pazarını hareketlendirecek.

Yerli üretim araçlarının satılmasını ve böylece sektörün olumlu anlamda etkilenmesini sağlayan matrah dilimlerinde de bir düzenleme yapılması konusunda taleplerin bulunduğu belirlendi.

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi gözleri ÖTV matrahı düzenlemesine çevirdi.

Sektör temsilcileri tarafından, ÖTV matrahı ile ilgili değerlendirilme yapıldı. Sıfır otomobil fiyatlarının, döviz kurunda meydana gelen artış ve bununla birlikte ortaya çıkan maliyetlerin yükselmesinin ardından, artmaya devam edeceğinin sinyalleri verildi. Sektörün derin bir nefes alması için, matrah düzenlemesinin yapılmasının son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Bu konuda gerekli görüşmeler sonrasında taleplerin iletildiği belirtilirken kısa süre içerisinde sektör için böyle bir matrah düzenlemesine gidilmesinin mümkün olabileceği ifade edildi.