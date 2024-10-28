Haber Merkezi

Otomobil sahipleri için araçlarını korumanın yolları arasında en etkili yöntemlerden biri Paint Protection Film (PPF) kaplamasıdır.

PPF, arabanızın dış yüzeyini çizilmelere, darbeye ve UV ışınlarına karşı koruyan ince bir film katmanıdır.

PPF, taş, kum ve diğer dış etkenlerden kaynaklanan çizilmelere karşı etkili bir savunma sağlar. Özellikle yolculuklar sırasında meydana gelebilecek hasarları minimuma indirir.

İstanbul Çengelköy’de hizmet veren CAR MEKAN, profesyonel PPF (Paint Protection Film) kaplama hizmetleriyle dikkat çekiyor.

"DEĞERİN DÜŞMEMESİ İÇİN PPF ŞART"

CAR MEKAN’ın kurucu ortaklarından Fahri Yörük, aracın değerinin düşmemesi için PPF uygulanmasının gerekli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

PPF, çiziklerden ve taş vuruklarından ciddi anlamda koruma sağlıyor. Aracı çizdikten sonra gerek fön yardımıyla gerekse güneşli havada güneşin ısısıyla bu çizikler kendiliğinden gidiyor.



Derin çiziklerde PPF zarar görse de aracın altında kalan o sac ve kaput zarar görmüyor. Bu da değer kaybı oluşturmuyor. Müşteri her türlü kârda olmuş oluyor.

"UCUZ ÜRÜNLERDEN KAÇININ"

PPF yapılması ama PPF'in de kendi içerisinde kategorisi var. Biz yüzde 100 poliüretan TPU ürün kullanıyoruz. Piyasada olan o ucuz ürünlerden müşterilerin mutlaka kaçınması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum.

PPF YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

PPF yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

Aracın üzerinde kesinlikle ve kesinlikle maket bıçağı kullanmamak lazım. Toz araya giriyor ve PPF'in arkasında tozlar birikerek kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. Bu durum zaman içinde kalkmalara da sebebiyet veriyor.



O yüzden bir ne yapıyoruz, PPF'i arkaya kadar çekip, oradaki boşluğun durumuna göre pay veriyoruz. Bu şekilde araca hiçbir şekilde zarar gelmemiş oluyor, tozlanmamış ve çizilmemiş oluyor.



PPF ne kadar iyi olursa olsun, iyi bir işçilik olmadığı sürece işi rezil etmiş oluyorlar. Bu yüzden ustalarımız araca herhangi bir zarar vermemek için var gücüyle çalışıyor.

Siz de aracınızın değerini korumak ve uzun yıllar boyunca yeni gibi görünmesini sağlamak istiyorsanız, PPF kaplama yaptırmayı düşünebilirsiniz.