Araç alacaklar dikkat! Otomobil piyasasında 15 Eylül beklentisi..

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenleme 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek..

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirildiğini açıklamıştı.Bu haber sonrası otomobil fiyatlarında düşüş olup olmayacağı konuşulmaya başladı.

16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması yada satışı sadece ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması şartıyla yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama ardından otomobil piyasasında gözler 15 Eylül 2022 tarihine çevrilmiş oldu.Araç fiyatlarından nasıl bir düşüş yaşanacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.