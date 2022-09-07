Petrol
93.56
0.79%
Euro
18.0513
0.00%
Dolar
18.2348
0.00%
Altın
998.44
0.11%
Borsa
3398
0.00%
Bitcoin
344.933
-5.76%
BTXN Coin
4.83
-5.47%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Araç alacaklar dikkat! Otomobil piyasasında 15 Eylül beklentisi..

    Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenleme 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek..
    • 07.09.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Araç alacaklar dikkat! Otomobil piyasasında 15 Eylül beklentisi..

    Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirildiğini açıklamıştı.Bu haber sonrası otomobil fiyatlarında düşüş olup olmayacağı konuşulmaya başladı.

    16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması yada satışı sadece ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması şartıyla yapılabilecek.

    Araç alacaklar dikkat! Otomobil piyasasında 15 Eylül beklentisi.. #1

    Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023'e kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe yapılamayacak. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022'ye kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecek." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklama ardından otomobil piyasasında gözler 15 Eylül 2022 tarihine çevrilmiş oldu.Araç fiyatlarından nasıl bir düşüş yaşanacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?
    Eğitim

    KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!

    Marguerite Duras'ın eşsiz Hiroşima Sevgilim kitabı
    Kitap

    Marguerite Duras'ın eşsiz Hiroşima Sevgilim kitabı

    Görüş Bildir