Araç bayileri yeni yıla hızlı girdi: Akşama bile zam gelebilir Alıcılar, kendilerine fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini aktarıyor.

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Yeni yılın başlamasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarında yüzde 3 ile yüzde 10 arasında bir artış yaşandı.

Öte yandan, 2024 model otomobillerin bayilere gelmesiyle araç fiyatları daha da yükselebilir.

"Akşama bile zam gelebilir"

Alıcılar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin "Akşama bile zam gelebilir." dediklerini söylüyor.

Zam sonrası piyasada en düşük fiyatlı otomobilin fiyatı 813 bin TL'ye yükseldi. Bu aracın zam önceki fiyatı 783 bin liraydı.

2023'te tüm zamanların rekoru kırılmıştı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 arttı. Bu kapsamda 2023 yılında 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı gerçekleşti.

Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.