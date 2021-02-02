Araç kiralama sektörü, 2020'den kazançlı çıktı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel araç kiralama sektörünü değerlendirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, otomotiv sektörüne oldukça büyük darbe vurdu.

Birçok üretici yeniden eski günlere dönme planları yaparken, operasyonel araç kiralama sektörü salgını başarıyla atlattı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, koronavirüs salgınının birçok sektörü etkilediği gibi operasyonel araç kiralama sektörünü de etkilediğini, salgının getirdiği belirsizlik ve artan araç maliyetlerinin bazı şirketlerin uzun dönem araç kiralama taleplerini bir miktar ertelemesine neden olduğunu söyledi.

Salgının önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birinin de "tasarruf" olduğuna işaret eden Ekici, "Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde operasyonel kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor.

Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi halen sürdürmekteyiz." diye konuştu.

"9 MİLYAR TL YATIRIM"

Sektörün yatırımlarına değinen Ekici, "Operasyonel araç kiralama sektörünün 2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapattığını tahmin ediyorum." dedi.

Operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkının yüzde 50,7 gibi önemli bir kısmının kompakt sınıf (C segmenti) araçlardan oluştuğunu aktaran Ekici, sektörün araç parkının yaklaşık yüzde 90'ını dizel araçların oluşturduğunu ve otomatik vitesli araçların payının ise yüzde 65 olduğunu söyledi.

İnan Ekici, 2021 yılı için operasyonel araç kiralama sektöründeki gidişatta salgının seyrinin belirleyici olacağını vurgulayarak, "Koronavirüs pandemisinin alınan önlemler ve aşı uygulamaları sayesinde kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak verimlilik adına sunduğu avantajlardan ötürü operasyonel araç kiralamanın; hijyenik, izole ulaşım sağlaması ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle de kısa dönem araç kiralamanın tercih unsurları olacağını düşünüyorum. 2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak." ifadelerini kullandı.