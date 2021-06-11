Araç kiralama sektöründe beklentiler arttı

2020 yılını 9 milyarlık yatırım ve 44 bin yeni araç alımıyla tamamlayan operasyonel araç kiralama sektörü, normalleşme adımlarından sonra umutlu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, otomotiv sektörüne oldukça büyük darbe vurdu.

Birçok üretici yeniden eski günlere dönme planları yaparken, araç kiralama sektörü artık geleceğe daha umutlu bakıyor.

2020 yılını 9 milyarlık yatırım ve 44 bin yeni araç alımıyla tamamlayan operasyonel araç kiralama sektörü, artan mobilite ve ertelenen tatil taleplerinden kârlı çıkmak istiyor.

"ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜ İÇİN FIRSAT"

Pandemi süreci ile birlikte butik tatil anlayışının da artmasıyla araç kiralamayı tercih edenlerin sayısında artış olduğunun altını çizen Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, bu tablonun salgınla mücadelede önemli olduğu gibi araç kiralama sektörü için de fırsat olduğunu aktardı.

2020 yılında araç kiralama sektöründe yüzde 60 civarında daralma yaşandığını belirten Fidan, "Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılı sektörümüz adına oldukça zorlayıcı geçti. Her şeye rağmen 2021 yılının aşılanmanın yaygınlaşması ve ikinci yarıda yaşanan talep artışıyla bir toparlanma yılı olacağı düşünülebilir.

"İKİ KAT TALEP BEKLİYORUZ"

2021 yılının ilk 6 ayını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığımızda içinde bulunduğumuz yılın daha olumlu geçeceğini söylemek mümkün. Bu yılın yaz dönemi için de geçen yılın iki katı oranında yurt içi ve yurt dışı talep beklentisindeyiz. 2022 senesinde ise sektör olarak eski ivmeleri yakalayacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.