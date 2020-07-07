Araç kiralarken dolandırıcılara dikkat

İstanbul'da araba kiralama adı altında vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira değerinde dolandıran 22 şüpheli polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Koronavirüs sonrası normalleşme dönemiyle birlikte otomotiv pazarının hareketlenmesi, dolandırıcıları da harekete geçirdi.

Kötü niyetli kişiler, uyguladıkları çeşitli yöntemlerle araba kiralayan müşterileri dolandırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, gelen çok sayıda şikayet üzerine harekete geçti.

YENİ YÖNTEM: ARABA ÇİZİK PARA İADESİ YAPMIYORUZ

Yapılan detaylı incelemelerde, benzer şekilde gelen ihbarlarda araç kiralama adı altında dolandırıcılar tarafından vatandaşların kredi kartlarından bir miktar ön provizyon bedeli çekildiği belirlendi

Dolandırıcılar, araba kiralayan vatandaştan ön provizyon bedeli aldıktan sonra arabayı verdiği, ancak aracın geri teslim edilmesine 3 gün kala aracın yerini uydu üzerinden tespit edip çizdiği belirlendi.

Dolandırıcıların, aracı teslim etmeye gelen vatandaşa aracın çizildiğini bahane ederek ön provizyon bedelini iade etmedikleri ve bu şekilde 145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi.





Aynı kişiler tarafındna farklı bir yöntemle dolandırılan Murat Kaçak, "Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye'nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik.

Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lira da kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar.

Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibi ardından 3 Temmuz Cuma günü sabaha karşı önceden belirlediği 22 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi.