Araç lastik etiketlerine düzenleme geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Piyasaya arz edilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri kapsayan yönetmelik, yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayacak.

Ayrıca yönetmelik, sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması, yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirliyor.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

1 Mayıs'tan itibaren tedarikçiler, söz konusu tarihten sonra üretilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri piyasaya arz etmeden önce "tedarikçinin ticari adı veya ticari markası, adresi, iletişim bilgileri ve diğer yasal tanımlamaları, lastik tipi tanımlayıcısı, elektronik formattaki lastik etiketi, lastik etiketlerinin sınıf/sınıfları ve diğer parametreleri ve elektronik formattaki ürün bilgi formunun parametreleri" bilgilerini ürün veri tabanına girmek veya kendi internet sitesinde sunmak zorunda kalacak.

Nihai kullanıcıların yeni bir araç satın almak istedikleri durumlarda, araç tedarikçileri ve dağıtıcıları, satıştan önce nihai kullanıcılara, araçla birlikte sunulan veya takılan lastikler için etiketi ve ilgili teknik tanıtıcı materyalleri sağlayacak, ürün bilgi formunu temin edecek.

Bakanlık, yönetmeliğe uygunluğu sağlamak amacıyla satış noktalarında planlı veya re’sen denetimler yapabilecek.