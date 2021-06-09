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    Araç muayene gecikme bedelleri yeniden belirlenecek

    Gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden düzenlenecek.
    • AA
    • 09.06.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 15:03
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    Araç muayene gecikme bedelleri yeniden belirlenecek

    Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, araç muayene gecikme bedelleri yeniden belirlenecek. Gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranı baz alınarak güncellenecek.

    TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

    GECİKME BEDELLERİ DÜŞÜYOR

    Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine, yaklaşık 14,36 TL ödeyecek.

    5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

    Araç muayene gecikme bedelleri yeniden belirlenecek #1

    TÜM ARAÇ TİPLERİ İÇİN GEÇERLİ

    31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin, tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu.

    Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da yararlanabilecek.

    Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

    DİĞER BORÇLARDA DA İNDİRİM YAPILDI

    Yeni düzenlemeyle, sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirimler yapıldı.

    Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

    Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla, taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

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