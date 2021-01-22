Araç muayene işlemlerinde kartla ödeme dönemi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor.

Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ücretlere, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında, (yüzde 9.11) zam yapılmıştı.

Buna göre araç muayene ücreti otomobiller için 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı; otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

KARTLA ÖDEME DÖNEMİ

Araç muayene bedelleri, yeni yıla kadar peşin olarak ödenebiliyordu. Söz konusu bedelin, kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. Araç muayene ücretleri, artık kredi ya da banka kartıyla yapılabiliyor.

Kaynaklar, kartla ödeme uygulamasının, önce ayın ilk günlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde başladığını belirterek, ardından diğer illerde de kullanıma sunulduğunu söyledi.

HENÜZ TAKSİT YOK

Yetkililer, bu aşamada taksit uygulamasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Taksit seçeneğinin de sunulması gündemde.” dedi.