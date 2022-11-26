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    Araç muayene ücretlerine indirim talebi

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yeniden değerlendirme oranında artış yapılacağını belirterek, özel indirim istedi.
    • 26.11.2022 - 09:18
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    Araç muayene ücretlerine indirim talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda araç muayene ücretlerine yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranında artış yapılacağını belirtti.

    Palandöken, ticari araçlar için uygulanacak muayene ücretlerine özel indirim talep ettiklerini söyledi.

    Bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini vurguladı.

    Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı.

    "Şoförler ödemekte güçlük çekiyor"

    Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor.

    Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı." diye konuştu.

    oto


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