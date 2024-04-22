Araç sahipleri dikkat: İlk 3 yıl muayene zorunluluğu ortadan kalktı Yeni bir araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

ensonhaber.com

TÜVTÜRK, paylaştığı bilgilendirme mesajı ile araç muayene prosedürlerindeki değişiklikleri açıkladı.

TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Öte yandan, yeni araç muayeneleri için süre uzatıldı.

3 yıl muayene zorunlu olmayacak.

Artık yeni bir otomobil alan kişilerin ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu olmayacak. Daha önce bu süre, 2 yıl olarak belirlenmişti.

Yapılan açıklamada, ayrıca seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerinin gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Yeni dönemde egzoz emisyon ölçümü işlemi ise farklı yetkili bayilere devredildi. Böylece TÜVTÜRK, muayene süresini kısaltmayı ve yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümünün, sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirildiği bilgisi verildi.