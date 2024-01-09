Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı 1 Ocak 2024 itibarıyla karekodlu plakaya geçiş başladı. Yeni tüm plakalarda karekod kullanılması zorunlu hale getirildi.

ensonhaber.com

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla karekodlu plaka dönemi Türkiye'de hayata geçti. Yeni yıldan itibaren, yeni tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu oldu.

Sahte, yani APP olarak bilinen plakaların önüne geçmek için tasarlanan bu sistem, trafiğe ilk kez ya da yeniden çıkacak tüm araçlarda bulunmak zorunda olacak.

Tüm bilgiler karekodda olacak

Bu karekod ile birlikte plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin tamamına erişim sağlanabilecek.

Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odaları'nda yapılabilecek.

Plakalığa yerleştirilecek karekodun, il kodu ile harf grubu arasında yer alması isteniyor.

Mevcut plakaların yenilenmesine gerek yok

Karekodlu plaka uygulaması sadece yeni tescil ettirilen araçlar için geçerli. Kısacası mevcut otomobillerin böyle bir işlem yapmasına gerek yok.

Ancak, aracın satışı halinde alınacak yeni plakanın karekoda sahip olması gerekiyor.

Plakayı kaybetmeniz ya da muayene esnasında plakanın "ağır kusur" olarak görülmesi halinde de yeni plaka düzenlemesine geçiş yapmanız zorunlu olacak.