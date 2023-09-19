Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında azami prim dönemi Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek.

İHA

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde teklif alamayanların, azami prim tutarlarının nasıl belirleneceği netleşti.

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Karara göre, zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Sigorta primlerinin tespiti esasları değişti

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye ekleme yapıldı.

"Sigorta prim teklifi alamayanların araçları Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınacak"

Buna göre SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasında ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar verilmesinde yetkili olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)