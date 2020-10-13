Araç üretimi yüzde 18 düşünce ikinci el fiyatlarında yeniden artış yaşandı

Yılın ilk dokuz ayında otomobil üretiminin geçen yıla göre yüzde 18 azalması ikinci el araç fiyatlarının yukarı yönlü harekete geçmesine neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep oldukça fazla.

OSD’nin açıkladığı verilere göre, otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı.

Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi.

İkinci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.

"TALEP KARŞILANAMIYOR"

Araç fiyatlarında anormal bir artış olduğundan bahseden Galerici Harun Camcıoğlu, ''Fabrikalar pandemi nedeniyle üretimi azalttı. Sıfır araçlara olan talep karşılanamayacak duruma geldi.

Bu durum sıfır araçların ve sıfıra yakın olan araçların fiyatlarının anormal bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Sıfır araç almak isteyenler, yetkili satıcılardan araç siparişlerini veriyor. Siparişlerin teslim edilmesi için de aylarca beklemek gerekiyor.

Beklemek istemeyen vatandaşlar da galerilerden daha yüksek fiyata araç satın alıyor. Üretimin az olmasından ikinci el araç piyasası da etkileniyor." diye konuştu.

Uzmanlar, üretimin yeniden eski günlerine dönünceye kadar ikinci el araç fiyatlarının düşmeyeceğini belirtiyor.