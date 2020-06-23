Aracını aldıktan 10 saniye sonra kaza yapan sürücü

Hindistan'dski bir sürücü, yeni Volskwagen Polo aracını aldıktan saniyeler sonra kazaya karıştı.

Sıfır otomobil almaya giderken her ne kadar heyecanlansak da aracın daha ilk kilometresi dolmadan kazaya karışmaması için daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Bunun son örneği Hindistan'da yaşandı. Sipariş ettiği yeni Volkswagen Polo'sunu almaya giden sürücü, yaklaşık 10 saniye sonra kaza yaptı.

Aracı aldığı sırada yavaş yavaş park bölgesinden çıkmaya çalışan sürücü, fren ve gaz pedallarını karıştırınca aniden hızlanarak park kapısına çarptı ve araç takla attı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaza, kameralara işte böyle yansıdı: