Aracınızın egzozuna el feneri tutun, 60 bin liralık masraftan kurtulun!

Araç bakımı dendiğinde akla genellikle pahalı servis işlemleri, karmaşık motor onarımları ve yüksek faturalı yedek parça değişimleri gelir.

Ancak uzmanlara göre, cebinizi yakacak bu masrafların birçoğu, aslında basit ve neredeyse maliyetsiz bir yöntemle önlenebilir. Üstelik tek ihtiyacınız olan şey, sıradan bir el feneri.

Otomotiv teknisyenleri, egzoz sisteminde meydana gelebilecek arızaların çoğunun, erken fark edildiğinde kolayca ve düşük maliyetle çözülebileceğini söylüyor.

Düzenli olarak yapılacak basit bir kontrol sayesinde, ileride 60 bin liraya kadar çıkabilecek tamir faturalarının önüne geçmek mümkün. Bu yöntem, hem araç ömrünü uzatıyor hem de sürüş güvenliğini artırıyor.

EL FENERİ İLE BAKMAK YETERLİ OLUYOR

Araç sahiplerine hem araç performansını düşüren hem de yakıt tüketimi artıran binlerce liralık masrafa yol açan sorunların başında yer alan katalik konvertör arızaları meğer bir el feneri yardımıyla ortaya çıkıyormuş.

Usta tamirciler, aracınızın katalitik konvertöründe tıkanma veya kırılma olup olmadığını anlamak için basit bir yöntem öneriyor:

-Aracın çalışmasını durdurun ve egzoz sisteminin soğumasını bekleyin.

-Egzoz çıkışına güçlü bir el feneri tutun.

-Işık, egzoz borusunun içinden net şekilde görünmüyorsa bu, içeride tıkanma veya erime olabileceğinin işareti.

-Işık görünüyorsa sistemin büyük oranda açık olduğu anlaşılır; yine de şüpheli durumlarda ustaya gösterilmelidir.

Bu basit işlem, olası bir arızayı erken fark edip yüksek maliyetli değişim masraflarını önleyebiliyormuşsunuz.