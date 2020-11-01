Araçları kışa hazırlamak için uygulanması gereken maddeler

Soğuk kış günlerine adım adım yaklaştığımız şu günlerde, aracınızı kışa hazırlamanız için uygulamanız gerekenen 8 maddeyi listeledik.

Her ne kadar hava sıcaklıkları yurt genelinde çok düşük olmasa da kışın habercisi kasım ayı geldi çattı.

Kış aylarına hazırlık yapmak ve olası tehlikeleri önlemek için sürücülerin araçların kışlık bakımlarını yaptırılmaları ve kış koşullarına uygun malzemeleri bulundurmaları oldukça önemli. İşte aracınızı kışa hazırlamanız için uygulamanız gereken 8 madde.

ANTİFİRİZ

Radyatör suyunun içine ekleyebileceğiniz antifiriz, suyun donma derecesini daha da düşürerek soğuk havalarda radyatörde olan suyun donmasını önlüyor. Bu yüzden kış mevsimi girişlerinde radyatörünüze ve silecek suyu deponuza antifiriz eklemeniz uzmanlardan tarafından önerilir.

SİLECEK KONTROLÜ

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi boyunca otomobilinizin silecekleri hem az çalıştılar hem de güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kaldılar.

Bu nedenle yağışlar tam olarak başlamadan önce otomobil aksesuarı satan yerlerden ya da benzin istasyonlarından aracınızın camlarına göre silecekleri almak önerilir.

AKÜ KONTROLÜ

Aracınızın tüm elektriğini sağlayan akünün voltaj ve şarj gücünü kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca akü suyu seviyesi düşükse de tamamlamanız gerekiyor. Soğuk havalarda aküdeki kimyasal reaksiyonlar yavaşladığını ve performansının düşeceğini unutmayın.

LASTİKLER

Ülkemizde 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastikleri içinde geri sayım başladı. Bu yüzden lastikçilerdeki yoğunluk oluşmadan önce kış lastiklerinizi taktırmanız öneriliyor.

Kış lastikleri, sahip oldukları yumuşak kauçuk sayesinde 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında normal lastiklere göre ısınmasını daha çabuk sağlar ve daha fazla yola tutunur.

ATEŞLEME

Akünün haricinde, ateşleme organları arasında bobinler ve bujilerde bulunuyor. Bu sistemlerde herhangi bir aksaklık aracınızın çalışmamasına sebep olacaktır ve yakıt tüketiminde de negatif bir etkiyi her zaman karşınıza çıkarabilir. Bu yüzden kış mevsimi tam anlamıyla kendini hissettirmeden önce kesinlikle aracınızın buji tırnak ayarı ve temizliğini yaptırın.

FAR VE STOP LAMBASI

Aydınlatma parçaları önünüzü görmenize yarayan en önemli parçalardır. Buna ek olarak aydınlatma görünürlüğünüz de etkiler. Yanmayan bir far başınıza çok büyük sorunlar açabilir. Her ne kadar farlarınız yansa da tekrar aydınlatmaları gözden geçirmenin size yararı çok olacaktır.

FRENLER

Gelen kış mevsimi soğuk ve ıslak zeminde aracınızın iyi durması için fren sistemini de doğrudan ilgilendiriyor. Mevsimin henüz başındayken frenleri ve fren sıvılarını kontrol ettirmenizin önemi çok büyük. Ayrıca kışın, yaz mevsimine göre takip mesafenizi de artırmayı unutmayın.





KLİMALAR

Yazın soğuk, kışın sıcak olarak çalıştırdığımız kalorifer sistemleri ısınmaktan ziyade cam buğusu ve buz çözmede de önemli rol oynar. Bu yüzden kış mevsimi tam gelmeden polen filtrenizi, klima gazınızı ve kalorifer kanallarınızı tamamıyla kontrol ettirin. Ayrıca cam ve varsa ayna ısıtıcılarının fonksiyonu da kontrol edilmelidir.