Araçların bakımını aksatanlara uyarı: 100 bin liraya kadar masraf ödeyebilirsiniz

Araçların bakımını aksatanlara uyarı: 100 bin liraya kadar masraf ödeyebilirsiniz

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar, zamanında yapılmadığı takdirde, ciddi hasarların ve maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,77 artarak 23 milyon 113 bin 30'dan 23 milyon 753 bin 664'e yükselmişti. Bu nedenle bakıma ihtiyaç duyan araç sayısı da aynı oranda yükseliyor.

Yazın olduğu kadar kış aylarında da kullanılan araçlar, kışlık ve periyodik bakımların yapılmadığı zaman ciddi hasarlara yol açabiliyor.

MASRAF 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Ustalar, bakımların aksatılan bir aracın motorunda oluşabilecek hasarın, aracın marka ve modeline göre 10 bin liradan, 100 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

MOTOR ÖMRÜ KISALIYOR

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını belirtti.

Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını, ancak kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, ''Kışlık bakımını yaptırınca araç rahatlar. Bakımları zamanında yapılmadığı zaman sıkıntılar çıkabiliyor, araca zarar verebiliyor.

Bu yüzden yazlık ve kışlık bakımların zamanında yapılması lazım. Kış ayları öncesi araçların yağ, tüm filtreler ve antifrizinin değişmesi lazım.

Özellikle antifriz kışın motor sıvısının donmasını engeller, araçlar sabahları soğuk havalarda daha rahat çalışır.'' dedi

"MOTOR MALİYETİ 100 BİN LİRAYI BULABİLİR"

Yağ değişiminin önemine değinen Akyürek, ''Yağ değişimizi zamanında yapılmazsa araç gün geçtikçe yağ yakmaya başlar, motorun ömrünü kısaltır. Kullanılmaz hale gelen bir motorun onarım maliyeti ise 10 bin liradan, aracın marka ve modeline göre 100 bin liraya kadar çıkabilir.'' ifadelerine yer verdi.