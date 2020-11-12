Araçların motor yağı değişiminde belge dönemi

Yeni yıldan itibaren araçların motor yağı değişiminde belge şartı aranacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, geçtiğimiz yıl aralık ayında Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Yönetmelikle Türkiye'de toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirilmişti.

BELGE ŞARTI

Buna göre motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021'e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 yıl geçerliliği bulunan "Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi" almaları ve bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekecek.

Buna göre motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini, il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları gerekecek.

Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını ise motor yağı değişim noktalarına teslim edecek.